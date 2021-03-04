Нижегородский росгвардеец стал чемпионом России по самбо. Фото: СОЦСЕТИ

Два кстовских спортсмена представили спортивную команду Приволжского округа Росгвардии и Нижегородскую область на чемпионате России по самбо, который проходил в Оренбурге с 26 февраля по 2 марта. Оба они вернулись с наградами. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского округа Росгвардии.

- Прапорщик Александр Нестеров, являющийся инструктором спортивной команды при управлении Приволжского округа войск нацгвардии, завоевал на чемпионате первое место, - говорится в сообщении. – А его сослуживец рядовой Тахир Токарев стал третьим в своей весовой категории.

К слову, всего в чемпионате России по самбо приняли участие 742 спортсмена со всей страны. Самбисты разыграли медали в 22 весовых категориях. Обладатели золотых медалей будут представлять Россию на чемпионате России. В их числе будет и нижегородец Александр Нестеров.

СПРАВКА

Заслуженный мастер спорта России прапорщик Александр Нестеров является двукратным чемпионом мира по самбо, победителем кубка мира, чемпионом России по самбо 2018 и 2019, 2021 годов, а также серебряным призером чемпионата Европы.