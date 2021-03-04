Пострадавшую при взрыве на Мещере нижегородку перевели в обычную палату

Молодую нижегородку, пострадавшую при взрыве газа на Мещерском бульваре в минувшую пятницу, перевели в обычную палату из отделения реанимации. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на региональное министерство здравоохранение.

Напомним, взрыв прогремел в доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде утром 26 февраля. ЧП произошло в жилом доме прямо напротив входа в метро.

В результате взрыва пострадали три человека. Двоих пострадавших отставили на амбулаторном лечении, а вот еще одна девушка, сотрудница суши-бара, оказалась в реанимации. У нее было обожжено около 35% поверхности тела.

Из 12-этажки, к которой было пристроено здание кафе, эвакуировано 68 человек, в том числе 6 детей. Все они были направлены во временный пункт размещения, развернутый в школе №41. С ними работали психологи МЧС.