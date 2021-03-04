42 млрд льготных кредитов получили нижегородские предприниматели в 2020 году

Льготные кредиты общей суммой в 42 миллиарда рублей по программе льготного кредитования "1764" получили нижегородские предприниматели в течение 2020 года. Эту программу реализует Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

— Программа Минэкономразвития РФ "1764" — очень востребованная форма поддержки, поскольку она позволяет взять необходимую сумму — до 2 миллиардов рублей — на развитие предпринимательской деятельности, в том числе на инвестиционные цели. Условия получения кредитов постоянно совершенствуются. В прошлом году добавилась возможность рефинансирования ранее полученных кредитов на пополнение оборотных средств. Кроме того, расширился список получателей: теперь этой формой поддержки могут воспользоваться микропредприятия сферы торговли и самозанятые. В этом году была снижена ставка кредита с 8,5% до 7%, — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

В ходе рабочего визита он также посещал фабрику деревянных игрушек "Уланик" в Вознесенском районе Нижегородской области. Благодаря льготному кредиту за несколько месяцев она увеличила объём производства продукции в 1,5 раза.

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