Новый ЖК построят у площади Свободы в Нижнем Новгороде в 2023 году. ФОТО: https://www.gipernn.ru/zhurnal/zhile/novosti/novyy-zhk-ryadom-s-ploshhadyu-svobody-postroyat-v-nizhnem-novgorode-v-2023-godu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В начале 2023 года в Нижнем Новгороде появится новый жилой комплекс рядом с площадью Свободы. Монолитно-кирпичный ЖК "Командор" будет высотой в 19 этажей и с подземной парковкой. Об этом рассказали в GiperNN со ссылкой на ГК "Сокольники".

Новостройка будет относиться к бизнес-классу. ЖК построят на пересечении улиц Ковалихинской и Семашко. В нём будет 113 квартир: маленькие студии и двухуровневые квартиры площадью до 207 "квадратов". Первый и второй этажи займут офисы и торговые предприятия.

К преимуществам нового дома можно отнести видовые квартиры, увеличенную площадь остекления, скоростные бесшумные лифрты, дизайнерское оформление общественных зон, благоустроенную придомовую территорию и многое другое.

Строительство ЖК возьмёт на себя компания "Стройконсалтинг" — часть ГК "Сокольники". Финансирование проекта легло на плечи Банк ДОМ.РФ. Средства покупателей квартир до момента сдачи жилья в эксплуатацию будут находиться на эскроу-счетах.

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