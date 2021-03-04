Женщины-участницы Великой Отечественной войны получили поздравления с Международным женским днем от Компании «ЛУКОЙЛ»

3 марта, в преддверии празднования Международного женского дня,заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень поздравил женщин- участниц Великой Отечественной войны,а также награжденных знаком «житель блокадного Ленинграда»,проживающих в Кстовском районе с наступающим праздником. Он вручил уважаемым кстовчанкам подарки от Компании «ЛУКОЙЛ» с благодарностью за их подвиг, самоотверженность, оптимизм и труд в годы войны, пожелал крепкого здоровья и бодрости духа.

- Накануне Международного женского дня мы не могли оставить без внимания наших женщин-ветеранов. Они настоящие героини, которые вынесли на своих плечах все тяготы войны. Без сна и отдыха работали на заводах и в совхозах, в школах и больницах. Посвятив себя труду, они всегда помнили о самом главном в жизни - о Родине,семье, хранили тепло и уют в доме. Их забота, любовь и мудрость помогают и сегодня нам справиться с любыми трудностями.

В этот прекрасный день искренне желаю крепкого здоровья, поддержки и заботы близких. Мира и уюта в доме! Низкий поклон! - сказал Антон Гребень