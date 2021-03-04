Девушка, выпавшая с 17 этажа в Нижнем Новгороде, скончалась в больнице

В нижегородской больнице скончалась девушка, выпавшая накануне с 17 этажа. Трагедия случилась в Жилом комплексе "Красная поляна". Канал "Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ" распространил новость о происшествии и запись с камер видеонаблюдения, на которой зафиксирован момент самого падения девушки с высоты. Как сообщается на канале, случилось оно вчера вечером, 3 марта.

Кроме того, оказалось, что после падения девушка выжила! Вероятно, удар смягчил большой сугроб под окнами жилого дома. На записях с камер видно, что на помощь девушке сбежались прохожие, которые и вызвали скорую.

К сожалению, спасти девушку врачам не удалось. Сегодня в СК сообщили, что она скончалась.

Нижегородский Следственный комитет известил, что в настоящий момент проводится проверка по данному делу.

Напомним, ранее мы рассказывали о происшествии в Дзержинске. Там 19-летний водитель, получивший права меньше месяца назад, сбил женщину на переходе.

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