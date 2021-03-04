10 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 4 марта, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 10 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 2 507 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Нижегородская область продолжает занимать четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. За минувшие сутки заражённых стало на 385 человек больше.

Кстати, 24 февраля в регионе впервые за три месяца зафиксировали менее 400 заболевших в сутки. Количество заражений постепенно снижается.

При этом в 17 районах Нижегородской области не выявили новых заболевших вовсе. Число выздоровевших в регионе превысило 90,6 тысячи человек.

Напомним, ранее мы рассказывали, что прокуратура обнаружила в интернете продажу поддельных справок об отсутствии COVID-19.

В Нижегородском регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима. Губернатор Глеб Никитин распорядился возобновить работу мобильных групп патрулирования.

А чуть раньше стало известно о некоторых послаблениях коронавирусных мер, начавших своё действие с 25 февраля.

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