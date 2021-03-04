У 385 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 4 марта, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 385 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 98 111 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 528 нижегородцев побороли болезнь за последние сутки. Показатели выздоравления устойчивые. Суммарно 90 654 жителя региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

По последней информации Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, на сегодня для лечения больных с пневмонией и ОРВИ в медучреждениях региона предусмотрено 3 870 коек. Около 2,5 тысячи из них обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ – 730. Свыше 21% областного коечного фонда для лечения подобных больных свободно. Напомним, что коечный фонд перепрофилируется поэтапно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Около 3,5 тысячи человек сейчас лечатся амбулаторно. То есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие, их свыше 2,4 тысячи, госпитализированы.

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