Портрет участника ВОВ появился на улице Красносельской в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На улице Красносельской в Нижнем Новгороде теперь красуется новое граффити – портрет участника Великой Отечественной войны Юрия Дулина. Этот новый арт-объект представило регионального отделение Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы".

Граффити появилось на трансформаторной подстанции "Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго" дома № 26 на улице Красносельской областного центра. Оно стало 28 по счёту арт-объектом, который создали нижегородские Волонтёры Победы в рамках проекта "Образ Победы". На граффити изображён сам ветеран и зенитное орудие, с которым он прошёл войну.

– Все соседи очень уважительно относятся к Юрию Александровичу Дулину. Во время открытия граффити они к нам подошли и поблагодарили за наш проект, за то, что молодёжь хранит память о героях и военной истории, – рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

СПРАВКА:

Юрий Дулин родился 8 ноября 1925 года в городе Горьком. В августе 1943 его призвали в ряды Красной Армии. В боях с немецко-фашистскими захватчиками он участвовал в составе 386-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона на Курской дуге. После обороны Севастополя дивизион перебросили на Западную Украину. В районе одного из прикарпатских городов Юрий Дулин был контужен. Впоследствии в составе 4-го Украинского фронта освобождал Венгрию, Польшу, Чехословакию, участвовал в штурме Франкфурта-на-Одере. Победу встретил 8 мая 1945 года в Праге.

Юрий Дулин награждён орденами Отечественной войны II степени, Боевого Красного Знамени и Красной Звезды, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне" и другими наградами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!