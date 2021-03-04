Воду и отопление частично отключат в трёх районах Нижнего Новгорода 4 марта

Сегодня, 4 марта, воду и отопление частично отключат в трёх районах Нижнего Новгорода. Приостановка в оказании коммунальных услуг произойдёт из-за плановых работ на системах ЖКХ. Они необходимы для повышения уровня надёжности систем. Об этом сообщается на официальном сайте городского Управления ГОЧС.

Таким образом, с 10:00 до 11:30 без центрального водоснабжения останутся жители дома № 11 на улице Дмитрия Павлова в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

С 10:00 до 13:00 жильцы дома № 5 по улице Гоголя в Нижегородском районе также будут без центрального водоснабжения.

А жители домов № 31, 33, 39, 41 на улице Голованова в Приокском районе города с 10:00 до 16:00 останутся без отопления.

Напомним, недавно мы рассказывали о происшествии на проспекте Ленина в Ленинском районе Приволжской столицы. Там прорвало трубу и затопило немалую площадь дорог вокруг жилых домов. Подобное происшествие в городе далеко не единственное.

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