Воду и отопление частично отключат в трёх районах Нижнего Новгорода 4 марта

Сегодня, 4 марта, воду и отопление частично отключат в трёх районах Нижнего Новгорода. Приостановка в оказании коммунальных услуг произойдёт из-за плановых работ на системах ЖКХ. Они необходимы для повышения уровня надёжности систем. Об этом сообщается на официальном сайте городского Управления ГОЧС.
Таким образом, с 10:00 до 11:30 без центрального водоснабжения останутся жители дома № 11 на улице Дмитрия Павлова в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
С 10:00 до 13:00 жильцы дома № 5 по улице Гоголя в Нижегородском районе также будут без центрального водоснабжения.
А жители домов № 31, 33, 39, 41 на улице Голованова в Приокском районе города с 10:00 до 16:00 останутся без отопления.
Напомним, недавно мы рассказывали о происшествии на проспекте Ленина в Ленинском районе Приволжской столицы. Там прорвало трубу и затопило немалую площадь дорог вокруг жилых домов. Подобное происшествие в городе далеко не единственное.
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