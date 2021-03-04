Сильный порывистый ветер ожидается в Нижнем Новгороде 4 марта. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сильный порывистый ветер ожидается в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области утром и днем 4 марта. Порывы западного ветра могут достигать 13-18 метров в секунду, предупреждают синоптики ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Из-за сильного ветра прогнозируется увеличение числа аварий, связанных с обрывом линий электропередач, нарушения в работе систем жилищно-коммунального хозяйства, вырастает опасность обрушения слабоукрепленных конструкций.

К связи с этим спасатели МЧС рекомендуют нижегородцам быть внимательными и держаться подальше от старых деревьев и широкоформатных щитов, не парковать вблизи них свои машины.

«Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва», - напоминают в МЧС.

Сейчас в Нижегородском регионе стоит небольшая оттепель, однако вскоре вернутся морозы со снегом.