Матпомощь пострадавшим при взрыве на Мещерском бульваре выплатят из городского и областного бюджетов

Материальную помощь семьям, пострадавшим при взрыве на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде 27 февраля, выплатят из городского и регионального бюджета. Об этом сообщила нижегородская мэрия.

Губернатор региона Глеб Никитин распорядился, что сто тысяч рублей будут выплачены молодой нижегородке из регионального бюджета, серьёзно пострадавшей непосредственно взрыве. О её состоянии мы рассказывали ранее. Каждой пострадавшей семье выделят по десять тысяч рублей.

– 27 семей уже получили по 10 тысяч рублей. Всего таких семей около сорока. Деньги им будут выплачиваться по мере обращения с соответствующими заявлениями, – пояснил Юрий Шалабаев.

Напомним, ранее Глеб Никитин заверил, что материальную помощь получат абсолютно все пострадавшие, к которым относятся не только владельцы пострадавших квартир, но и владельцы машин, пострадавших при взрыве. А также владельцы коммерческих помещений рядом с местом ЧС.

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