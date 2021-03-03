В 19 районах Нижегородской области не выявили новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки в 19 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 90 126 жителей региона, у которых прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоровы.

– По последней информации на 3 марта, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 97 726 человек. Из которых 43 200 проживают в областном центре, а оставшиеся 54 526 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Говоря конкретнее, коронавирус зафиксирован у 7 612 жителей Дзержинска, у 4 928 – в г.о.г. Бор, у 2 665 – в Павловском районе, у 2 614 – в Балахнинском районе, у 2 277 – в Выксунском районе, у 2 213 – в Городецком районе и у 2 083 – в Богородском районе.

Прежде сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что прокуратура обнаружила в интернете продажу поддельных справок об отсутствии COVID-19.

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