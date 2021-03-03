Строительство второго павильона Нижегородской ярмарки завершат к апрелю 2021 года

Строительство второго павильона Нижегородской ярмарки, предназначенного к проведению выставок и конгрессных мероприятий, завершат к апрелю текущего года. Тогда же его планируют ввести в эксплуатацию. Об этом заявил зампредседателя нижегородского правительства и министр культуры Олег Беркович — сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр рассказал, что сейчас павильон готов на 91%. Стоимость его строительства составила 320 миллионов рублей, а площадь — свыше трёх тысяч "квадратов".

Прежде второй павильон, как и первый, планировали обшить зеркалами. Но от идеи отказались и строят объект по проекту, принадлежащему архитектурному бюро Станислава Горшунова "Гора".

— Нижегородская ярмарка в течение долгих лет испытывает дефицит площадей для проведения масштабных мероприятий. В прошлом году был отремонтирован первый павильон, он изменился и снаружи, и внутри. Была обновлена вся инженерная инфраструктура: системы отопления, кондиционирования, водоотведения и электроснабжения. Но одного павильона мало, чтобы Нижегородская ярмарка полноценно работала как крупнейшая региональная выставочная площадка. Поэтому губернатором Нижегородской области было принято решение о строительстве нового павильона. Сейчас мы находимся в шаге от окончания работ. Процесс был очень сложным, особенно со стекольной системой. Для нас главная задача — чтобы уже сейчас Ярмарка полноценно работала и принимала крупные федеральные мероприятия, — прокомментировал Олег Беркович.

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