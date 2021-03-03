Школы Нижегородской области перейдут на пятидневку

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в регионе разрабатываются рекомендации по переходу школ на пятидневный режим. Соответствующее поручение глава региона дал министру образования, науки и молодёжной политики области Ольге Петровой.

— Некоторые школы уже работают в формате пятидневки. Как правило, речь идёт об учебных заведениях с обычным режимом нагрузки. Вместе с этим есть ещё лицеи, гимназии, школы с углублённым изучением отдельных предметов. Для них требуются дополнительные рекомендации. Современные методики и технологии образования должны позволить совершить этот переход. В любом случае, решение по каждой школе должно приниматься индивидуально, основываясь на позиции педагогического коллектива и родителей, — пояснил Глеб Никитин.

А также добавил, что суббота может стать днём дополнительного образования.

Ольга Петрова отметила, что работа по переходу школ на пятидневку началась в прошедшем феврале.

— На встрече с директорами школ 24 февраля обсуждали этот вопрос. Методические рекомендации готовит Нижегородский институт развития образования, — сказала министр.

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