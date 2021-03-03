Оказавшийся под санкциями дзержинский завод поблагодарил украинские власти

Дзержинский химический завод, оказавшийся под санкциями Украины, поблагодарил руководство этой страны «за признание лидерских позиций». ООО «Тосол-Синтез Трейдинг» включено в санкционный список 21 февраля 2021 года.

«Руководство ООО «Тосол-Синтез Трейдинг» оценивает факт введения санкций как подтверждение максимальной востребованности продукции компании на территории Украины и благодарит украинские власти за признание ее качества и лидерских позиций», - говорится в сообщении на сайте предприятия.

Вместе с тем в компании выражают сожаление, что из-за политических решений вынуждены страдать не только производители, но и потребители.

«Политические «игры» мешают укреплению и развитию деловых отношений с украинскими партнерами, а потребителей высококачественной автохимии пытаются лишить права использовать продукцию компании «Тосол-Синтез», - подчеркнули на предприятии.

Завод «Тосол-Синтез Трейдинг» производит охлаждающие, стеклоомывающие и тормозные жидкости, антисептики, тормозные колодки, полиэтиленовую тару, смазочные материалы, автофильтры, автокосметику и автоаксессуары.