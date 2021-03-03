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Южный обход Арзамаса построят за 3,3 млрд рублей

Длина новой двухполосной дороги составит 9,4 километра
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Южный обход Арзамаса построят за 3,3 млрд рублей.

Южный обход Арзамаса построят за 3,3 млрд рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области выбирают подрядчика для строительства Южного обхода города Арзамаса стоимостью более 3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как рассказал губернатор Глеб Никитин, длина двухполосной дороги составит 9,4 километра.

«Проект предполагает создание двухуровневой развязки, двух кольцевых перекрестков, двух мостов и двух путепроводов. В целом на эти цели планируется за три года направить 3,3 млрд рублей из федерального и областного бюджетов», - сообщил Никитин.

Строительство Южного обхода Арзамаса должно завершиться во втором квартале 2023 года. Оно станет очередным этапом паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».

«Строительство объезда позволит разгрузить дороги города, улучшит транспортную ситуацию и повысит уровень комфорта жителей», - отметил мэр Арзамаса Александр Щелоков.

Напомним, проект Восточного обхода Нижнего Новгорода разработают в этом году. Новая дорога пойдет в обход трассы М-7 между Малой Ельней и Подновьем.