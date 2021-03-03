Старшая медсестра Нижегородского диагностического центра умерла от коронавируса

Любовь Буханцова работала в диагностическом центре с 1997 года. Фото: Клинический диагностический центр Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 2 марта скончалась старшая медсестра Диагностического центра Любовь Буханцова. Как сообщили в медучреждении, женщина умерла после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией.

Любовь Буханцова работала в диагностическом центре с 1997 года. Коллеги отзываются о ней как об ответственном, добросовестном и инициативном человеке.

«Администрация, профсоюзный комитет и сотрудники Клинического диагностического центра выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.

Прощание с Любовью Буханцовой состоится 4 марта с 11:00 до 12:00 в траурном зале на улице Ванеева, 211.

Напомним, накануне стало известно, что «Список памяти» пополнила 26-летняя медсестра Борской ЦРБ, которая заразилась коронавирусом, работая в «красной зоне» больницы.

Редакция «Комсомольской правды - Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким погибших.