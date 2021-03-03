Кафе «Уют» горит на площади Комсомольской

Возгорание случилось в пристрое к зданию. Фото: Олег Мурашёв

В Нижнем Новгороде горит кафе «Уют», расположенное на Комсомольской площади. Информация о возгорании поступила в дежурную службу в 13:29 3 марта.

«Возгорание произошло в пристрое. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В 14.03 объявлена ликвидация открытого горения. На месте происшествия работает 30 человек личного состава и около 8 единиц техники», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате происшествия пострадал мужчина. Подробности и обстоятельства произошедшего инцидента устанавливаются. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Напомним, 26 февраля в нижегородском кафе "Самурай" произошел взрыв. В результате пристрой к дому на Мещерском бульваре, где располагалось заведение общепита, было полностью разрушено. Пострадала 24-летняя девушка, сотрудница кафе. Предварительной причиной взрыва считают утечку газа из газораспределительной системы.