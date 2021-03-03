Завод по производству счетчиков тепла построят в Дзержинске

В ходе заседания совета по земельным отношениям Нижегородской области были одобрены 22 заявки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Среди них была представлена заявка ООО «ПостКвинт» на участок под строительство производственного комплекса по изготовлению приборов учета тепла и воды в Дзержинске, - говорится в сообщении. – Общая площадь выделенного участка составляет почти 10 тысяч квадратных метров. В общей сложности, в проект планируется вложить 156 миллионов рублей. Срок строительства составит 16 месяцев.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде будет построен спортивный комплекс за 61 миллион рублей. Спорткомплекс будет построен в Канавинском районе. На его строительство ООО «АвтоЦентр М7» получит участок площадью в 7,5 тысячи квадратных метров. Работы по возведению учреждения займут примерно пять лет.