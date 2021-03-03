388 новых случаев коронавируса выявили в Нижегородской области

За последние сутки на территории Нижегородской области было выявлено 388 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составило 97 726 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

- В настоящее время свыше 3,5 тысяч человек в Нижегородской области проходят лечение амбулаторно, так болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - говорится в сообщении. – Еще около 2,5 тысяч человек остаются в больницах.

Сейчас для инфекционных больных, в том числе зараженных коронавирусом, в регионе развернуто 3 870 коек. Из них 2,5 тысячи коек обеспечены кислородом. Почти 19% коек, предназначенных для больных коронавирусом, сейчас свободны.

К счастью, растет и положительная статистика – за последние сутки из больниц были выписаны 438 нижегородцев, перенесших коронавирус. Общее число выздоровевших превысило 90 тысяч человек.