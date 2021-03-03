Мининский университет приглашает студентов для участия в межфакультетских командах КВН

Мининский университет и Общественная организация «Союз КВН Нижегородской области» подписали соглашение о сотрудничестве.

Мининский университет и Общественная организация «Союз КВН Нижегородской области» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие школьного и студенческого движения КВН в регионе с помощью официальной лиги КВН «Нижний Новгород» и «Юниор лиги-Нижний Новгород».Уже 4 марта пройдет первое организационное собрание по набору студентов в межфакультетские команды КВН,а игры в Мининском университете стартуют 8 апреля.

Уже 4 марта пройдет первое организационное собрание.

КВН играет важную роль в жизни студенчества. Вот уже 64 года команды КВН – визитные карточки вузов, воплощение ярких творческих студенческих проектов. Данный жанр способен дать основу для развития практически всех направлений культурно-творческой деятельности университета. Для Мининского университета это особенно важно, поскольку педагог - это настоящий универсал, который помимо обучения должен уметь организовать и провести любое мероприятие, сформировать коллектив и реализовать проекты.

Планируется организовать межфакультетское движение КВН Мининского университета, подготовить команды для участия в играх высших дивизионов Международного союза КВН. Необходимая база для этого: площадки для репетиций, игр, медиа-центр с полным техническим оснащением для подготовки видеоматериалов, опыт проведения масштабных онлайн-мероприятий - у вуза есть.

Кроме того, ряд элементов движения КВН представляют определенный интерес для научных исследований, и это, безусловно, станет новым фактором развития и для клуба веселых и находчивых.

Планируется организовать межфакультетское движение КВН Мининского университета.

в рамках поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина.Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о включении движения в программу воспитания школьников.