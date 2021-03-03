Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул стартуют 29 апреля 2021 года

Уже с апреля 2021 года нижегородцы смогут напрямую летать из Нижнего Новгорода в Стамбул. Первый полет запланирован на 29 апреля. Об этом сообщает Newsroom 24 со ссылкой на Nordwind Airlines.

- Полеты в Стамбул будут осуществляться на аэробусе А 321. Общее время в полете составит 3 часа, - говорится в сообщении. – Вылетать из Нижнего Новгорода пассажиры будут в два часа

ночи, а в Стамбул прибудут в 5:40. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

Напомним, ранее мы писали, что в 2021 году стартуют авиарейсы из Нижнего Новгорода в Геленджик. Они начнут осуществляться с 1 июня 2021 и продлится до 30 сентября того же года. Полёты будут совершаться два раза в неделю в направлении Нижний Новгород — Геленджик — Нижний Новгород. Прямое авиасообщение между городами открывается впервые.