В Нижнем Новгороде построят спортивный комплекс за 61 млн рублей

Новый спортивный комплекс построят в Нижнем Новгороде. На эти цели будет выделена сумма в размере 61 миллиона рублей. Об этом стало известно в ходе заседания совета по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области.

Спорткомплекс будет построен в Канавинском районе. На его строительство ООО «АвтоЦентр М7» получит участок площадью в 7,5 тысячи квадратных метров. Работы по возведению учреждения займут примерно пять лет.

Также известно, что одобрена заявка ООО «ПостКвинт». Компании выделят территорию в Дзержинске площадью порядка 10 тысячи квадратных метров. За 16 месяцев на участке построят производственный комплекс по изготовлению приборов учета, контроля тепло- и водопотребления. Финансирование этого проекта составит около 156 миллионов рублей.

Отметим, что в ходе заседания были также одобрены ещё 20 других заявок. Все они рассчитаны на выделение земельных участков для реализации инвестпроектов, которые позволят создать 242 новых рабочих места.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!