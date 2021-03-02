Женщина в наушниках погибла под колесами «Сапсана» в Дзержинске 2 марта

Машинистом было применено экстренное торможение. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Дзержинске «Сапсан» насмерть сбил 58-летнюю женщину. Происшествие произошло сегодня, 2 марта, около 05:30 утра вблизи остановочной платформы «Пушкино». Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Женщина переходила через железнодорожные пути, оснащенные светофором и звуковым оповещением. К сожалению, о приближении поезда женщина так и не услышала, в ушах у неё были наушники.

Машинист пытался предотвратить трагедию: подавал поездом сигналы большой громкости и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Сейчас по этому делу проводится доследственная проверка. Полицейские совместно с представителями Горьковской железной дороги устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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