10-летний Рома Чванов пропал в Нижнем Новгороде. Фото: Поисково-спасательный центр «Рысь»

Десятилетний Рома Чванов пропал в Нижнем Новгороде сегодня, 2 марта. Об этом сообщает поисково-спасательный центр «Рысь».

Известно, что в последний раз мальчика видели, когда он уходил из дома на улице Цилиндровой в Сормовском районе. Рома направлялся в магазин и затем должен был вернуться домой. С тех пор о местонахождении ребёнка ничего неизвестно.

Рома Чванов имеет худощавое телосложение, рост 145 сантиметров, русые волосы и голубые глаза. На нем были надеты черные штаны, тёмно-синяя куртка (парка), бело-синяя шапка с помпоном, кожаные черные перчатки с оранжевыми вставками и чёрные кроссовки.

Любую информацию о местонахождении мальчика просьба сообщать по телефону 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).

UPD: Найден, жив!

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