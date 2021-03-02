Видео с места убийства семьи в Нижнем Новгороде опубликовал СК

В Нижнем Новгороде начались следственные эксперименты по делу о массовом убийстве в Кудьме. Видео с места убийства семьи опубликовал Следственный комитет.

Главный подозреваемый в кровавой расправе - 26-летний гастарбайтер из Узбекистана Шарофиддин Амиров – показал следователям, как убивал хозяев коттеджа, на которых работал. Парень не очень хорошо говорит по-русски, поэтому следователям пришлось привлечь специалиста.

«Я вытащил все документы и украшения. Ценности забрал себе, а документы оставил», - объяснил подозреваемый с помощью переводчика.

Напомним, страшная трагедия произошла днем 28 февраля в коттедже в поселке Кудьма на окраине Нижнего Новгорода. Там убийца жестоко расправился с семьей из четырех человек: хладнокровно убил шестилетнего мальчика, его маму, бабушку и дедушку. Дедушка – Анатолий Королев – являлся начальником Нижегородской дирекции связи РЖД.

Предполагаемым убийцей называют 26-летнего гастарбайтера из Узбекистана Шарофиддина Амирова, который долгое время работал в этой семье, помогая по хозяйству. С ним задержали еще двоих мужчин, которые помогали ему сбежать после совершенного зверства. Мотивом преступления следствие считает ограбление – перед тем, как скрыться, убийца забрал из дома крупную сумму денег и ценности.

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Нижегородская область все еще не может прийти в себя после массового убийства в поселке Кудьма. Напомним, там 28 февраля была жестоко убита целая семья: 63-летний пенсионер, его супруга, невестка и шестилетний внук. Подозреваемым в совершении этого убийства оказался их работник, помогавший по дому. «Комсомолке» удалось разыскать его знакомых – никто из них и представить не мог, что он способен на убийство (подробности).

Садовник-гастарбайтер убил троих взрослых и шестилетнего мальчика в Нижнем Новгороде

Еще недавно дружная семья Малаховых отмечала шестилетие маленького Ромы*. За праздничным столом были бабушка, дедушка, родители и старшая сестра мальчика. Был и торт, и веселые аниматоры, и, конечно, красивые букеты, ведь мама именинника профессионально занималась флористикой, а цветы выращивали на участке их большого дома в поселке Кудьма Приокского района. Никто тогда и подумать не мог, что через неделю в живых из семьи останутся лишь отец и 14-летняя Лиза (подробности).

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По всей вероятности, в семье ему доверяли. Он проработал у них много лет – сначала помогал на строительстве коттеджа, а потом остался работать садовником. Поэтому ожидать такой жестокости от давнего знакомого никто не мог (подробности).

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Как говорят знакомые семьи Малаховых, парень работал у них много лет - сначала помогал на строительстве коттеджа, а потом остался работать садовником. Поэтому ожидать такой жестокости от давнего знакомого никто не мог (подробности).

Фото с места убийства семьи в Нижнем Новгороде опубликовали следователи

СК опубликовал фото с места убийства семьи в Нижнем Новгороде. Кадры сделаны в спальне во время работы криминалистов и в гараже, где был убит дедушка. По версии следствия, он был убит первым (подробности).