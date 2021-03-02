Поддельными справками об отсутствии COVID-19 торговали в Нижегородской области

В Нижегородской области через интернет предприимчивые мошенники торгуют поддельными справками об отсутствии COVID-19. Незаконную деятельность обнаружили на трёх сайтах. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Получить фальшивый документ можно всего в несколько кликов и без какого-либо прохождения медицинских осмотров и исследований. Покупка таких справок не только нарушение закона, но и безответственное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих.

За данное правонарушение предусмотрена уголовная и административная ответственность. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении Сергачского районного суда.

Напомним, что на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 97 338 человек.

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