Следователи опровергли информацию о четвертом убийце семьи в Кудьме под Нижним Новгородом

Нижегородские следователи опровергли информацию о четвертом убийце семьи в поселке Кудьма. Сейчас главный подозреваемый по делу один – 26-летний Шарофиддин Амиров. Он уже задержан, с ним продолжают работать следователи. Об этом сообщили «Комсомолке» в СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, изначально в соцсетях появлялась информация сразу о четверых подозреваемых. Среди них значился и Шарофиддин Амиров. Сообщалось, что преступники скрылись на автомобиле. Спустя несколько часов стало известно, что они задержаны во Владимирской области. И вот сегодня следователи заверили – преступник действовал один.

- 1 марта 26-летний мужчина, подозреваемый в убийстве семьи из 4-х человек в поселке Кудьма, доставлен к следователям для допроса, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. Сейчас следователи допрашивают подозреваемого. На месте происшествия продолжают работать следователи: изымаются вещественные доказательства, допрашиваются свидетели.