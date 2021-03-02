Благоустройство парка «Швейцария» завершено на 40%

Фото: Telegram-канал парка Швейцария
Благоустройство парка «Швейцария» ведется уже семь месяцев, за это время подрядчик успел выполнить 40% запланированных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале парка.
За морозный и снежный февраль рабочие успели провести гидроизоляцию оснований павильонов, а затем установить каркасы новых объектов и павильонов. В частности, в районе остановки «улица Батумская» смонтировали деревянный каркас Читальни №1. Вскоре будет производиться монтаж кровли, обшивка фасадов, установке окон и дверей, внутренних перегородок и отделка помещений.
- На днях рабочие приступили к монтажу каркаса Читальни №2, - отметили в сообщении.
К слову, продолжалась работа и по реставрации входных групп и ограды парка, проводился монтаж инженерных сетей. Подрядная организация также завершила первый этап прокладки сети водоснабжения под проспектом Гагарина.
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