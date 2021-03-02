С 1 марта нижегородские МФЦ перешли на новый режим работы

В работе многофункциональных центров Нижегородской области произошли изменения. С 1 марта было увеличено их время работы, теперь приём документов от нижегородцев ведётся шесть дней в неделю, начиная с 08:00. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
- Многофункциональные центры станут единым юридическим лицом. Одним их этапов перехода к единому стандарту работы сети МФЦ является актуализация их режима работы, – рассказала директор ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Светлана Мусарская.
Также минимум раз в неделю офисы многофункциональных центров будут открыты до 20:00.
Все эти изменения связаны с процессом централизации сети МФЦ.
Напомним, что в Нижегородской области также работают центры «Мой бизнес». Их главная задача - консультирование бизнесменов и предоставление необходимых для ведения бизнеса госуслуг.
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