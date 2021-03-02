В 35 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 35 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 97 338 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 42 973 зараженных, а остальные 54 365 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (7 586 человек) и на Бору (4 913 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (94 человека) и Перевозском районе (90 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 10 678
Ленинский – 6 753
Советский – 5 996
Московский – 4 485
Канавинский – 4 432
Сормовский – 4 088
Приокский – 3 303
Нижегородский – 3 238
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