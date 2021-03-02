Нижегородские госслужащие смогут пройти обучение по программам цифровой трансформации

В Нижнем Новгороде и области стартовал отбор сотрудников органов власти на обучение по программам «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции» и «Основы цифровой трансформации». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Госслужащие, которые успешно пройдут программы и итоговую аттестацию, получат удостоверение о повышении квалификации в РАНХиГС, – подчеркнул министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов.

Обучение пройдёт в дистанционном формате на базе образовательной платформы Центра CDTOedu. Для зачисления на программы госслужащим нужно пройти вступительные испытания и оценку компетенций на сайте.

Повышение квалификации проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика», который разработан в рамках указа президента РФ Владимира Путина.

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