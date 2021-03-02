Ещё 383 нижегородца заразились коронавирусом за сутки

По данным на 2 марта 2021 года, за минувшие сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 425 человек с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 89 668 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

За последние сутки было выявлено 383 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 97 338 человек.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали свыше 2 296 432 миллиона человек. Средний показатель тестирования составил 129,7 теста на 100 тысяч населения.

Примерно 3,6 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Порядка 2,5 тысячи человек лечатся в больницах.

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 3 870 коек для больных коронавирусом. В частности, более 2,7 тысячи обеспечены кислородом, а 635 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, более 18% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.

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