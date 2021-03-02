3 марта в Нижнем Новгороде проверят системы оповещения

Звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» будет звучать в течение одной минуты 3 марта 2021 года в 10:42 по московскому времени. Об том сообщает департамент региональной безопасности Нижегородской области.

Также сигнал «Техническая проверка» будет транслироваться по обязательным общедоступным каналам теле- и радиовещания.

Нижегородцы должны быть готовы к тому, что включение сирен - это испытание системы, которое гарантирует, что в нужный момент она сработает. Жителей региона просят соблюдать спокойствие, услышав голосовые сообщения и звук сирен.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» выяснила, зачем включать систему оповещения, и куда бежать нижегородцам, если тревога будет реальной.

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