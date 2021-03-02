69 представлений внесла прокуратура за плохую уборку снега в Нижнем Новгороде

69 представлений вынесли всем главам администрации районов Нижнего Новгорода, подрядным организациям, ДУКам и ТСЖ по факту ненадлежащей уборки снега на территории города. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инспекция выявила множество нарушений правил зимнего благоустройства в результате сильного снегопада, который прошёл 26 февраля.

Дороги оказались плохо очищены от снега, также под сугробами оказались места общественного пользования и дворы. В частности, на улице Бекетова обнаружено сужение проезжей части из-за образовавшихся валов не вывезенного снега, которые достигали в высоту больше 3 метров.

Также на улицах А. Пешкова, Прокофьева, Литвинова прокуратура обнаружила сужение дороги до одной полосы. На этом же участке остановки общественного транспорта обросли непроходимыми снежными горами.

Если ехать по улице Ванеева, двигаясь от площади Советской в сторону микрорайона Цветы, то станет ясно, что снег с разделительной полосы не вывозили ещё с прошлых снегопадов.

Проезды на бульваре Мира вдоль домов № 11, 15, 19 и улице Чугурина вдоль домов № 3, 5, 7 превратились в одну сплошную колею. Отсутствовала надлежащая уборка снега проезда к ГБУЗ НО «Детская городская больница № 1», тротуара к ГБУЗ НО «Женская консультация № 1».

Грубое нарушение зимнего благоустройства подтвердилось и на улице Островского около домов № 5, 6 корпус 1, 7, 8. Там, снег перед подъездами не убирался и не вывозился в течение всей зимы, а с дороги снег убирался лишь дважды.

Ненадлежащую уборку снега зафиксировали и на многих других улицах Нижнего Новгорода.

Справка.

В связи со значимостью вопроса граждане могут на странице прокуратуры области в социальной сети Instagram (proknn52) оставить информацию о фактах ненадлежащей уборки снега в городском округе Нижний Новгород и в регионе в целом.

По всем поступившим сведениям будут проведены проверочные мероприятия и дана оценка законности действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц.

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