В Кстовском районе столкнулись три машины: пострадала виновница ДТП

Сразу три автомобиля столкнулись в Кстовском районе в минувший понедельник, 1 марта. Авария произошла на 424 километре трассы «Москва – Уфа». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
На дороге столкнулись три автомобиля: «ВАЗ 2115», «Ситроен» и «Датсун Он-до». Известно, что 27-летняя женщина, которая управляла «вазовской» легковушкой, не выбрала безопасную дистанцию на дороге, и это повлекло за собой аварию.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала виновница ДТП. Её осмотрели на месте происшествия врачи скорой помощи и отпустили.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.
Госавтоинспекция также напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и дорожные и метеорологические условия.
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