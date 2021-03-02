Свет частично отключат в трех районах Нижнего Новгорода 2 марта. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Плановые отключения электроэнергии ожидают жителей трех районов Нижнего Новгорода днем 2 марта. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В Автозаводском районе в 9:00 погаснет свет в доме №38а по проспекту Ильича, возобновить подачу электроэнергии планируется в 17:00. В 13:00 электричество отключат в домах №№28, 30 по улице Мельникова и Переходникова, 31. Однако уже через пару часов подача его будет восстановлена.

В Нижегородском районе с 9:00 до 12:00 без света придется обойтись жильцам дома № ½ по улице Усилова.

В Московском районе сегодня без света останутся сразу несколько домов: №№ 16,18,19,20 по улице Страж Революции, а также Менжинского,6 и Березовская,83. Отключение продлится до 16:00. По адресам улица Маршала Воронова,16,16а, Бригадная,2 и Чехова,1 электроэнергии не будет с 10:00 до 17:00.