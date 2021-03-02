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Бывший директор НПАТ Цыганков признан банкротом

Его задолженность по налогам составила 12,5 млн рублей
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Бывший руководитель «Нижегородпассажиравтотранса» Дмитрий Цыганков признан банкротом.Об этом сообщает Newsroom24.ru со ссылкой на Арбитражный суд Нижегородской области.

Дело связано с огромной задолженностью Цыганкова по налогам – налоговая инспекция предъявила ему долгов на 12,5 млн рублей с 2010 года. Претензии касаются его как учредителя нескольких коммерческих фирм.

Обычно процедура банкротства инициируется, когда задолженность превышает 500 тысяч рублей. В случае с Цыганковым в августе прошлого года суд решил реструктуризировать его долги и даже назначил финансового управляющего. Однако тот заключил, что платежеспособность должника восстановить не представляется возможным, поэтому суд запустил процедуру банкротства.

Имущество должника будет реализовано в рамках процедуры банкротства в течение шести месяцев.

Напомним, Дмитрий Цыганков являлся руководителем «Нижегородпассажиравтотранса» с января 2016 года по апрель 2018-го.