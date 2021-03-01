Работы по замене трубопровода на улице Ильинской в Нижнем Новгороде завершены

На улице Ильинской в Нижнем Новгороде заменили 220 метров трубопровода холодного водоснабжения. Решение о перекладке трубы, действующей с 1968 года, было связано с участившимися аварийными ситуациями. Об этом сообщает пресс-служба АО «Нижегородский водоканал».

Новая полиэтиленовая труба прослужит нижегородцам более 50 лет.

Специалисты выполнили работы методом санации «труба в трубе». Это позволило не только реконструировать участок сетей без сплошного разрытия на всём обновляемом участке, но и избежать полного перекрытия дорожного движения.

И всё же технических трудностей в условиях сильных морозов избежать не удалось: потребителей обеспечивали водой по временной схеме, а замена водопровода велась с реконструкцией колодцев.

- Работать приходилось крайне осторожно из-за наличия большого числа сторонних коммуникаций в зоне прохождения водопровода, - подчеркнул начальник Нагорного водопроводного участка Антон Алференок.

В настоящее время все работы по замене трубопровода холодного водоснабжения завершены. Движения транспорта по улице Ильинской восстановлено без каких-либо ограничений.

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