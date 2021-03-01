Нижегородские ДУКи и ТСЖ привлекли к ответственности за плохую уборку снега

За некачественную уборку дорог и дворов этой зимой нижегородские домоуправляющие компании и ТСЖ привлекут к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Большая беда во дворах, не чистятся проезды, парковочные пространства. Это недопустимо. Мы будем принимать самые жёсткие меры, будем коллег убеждать, что нанимать технику дешевле, чем платить штрафы, - отметил первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин.

При этом АТИ и администрация города работают в усиленном режиме. На выходных инспекция проверяла, как идёт уборка снега с улиц, и почти все ДУКи и ТСЖ получили протоколы о нарушении.

- Будем привлекать к административной ответственности, это единственный на сегодняшний день рычаг, кроме уговоров и уведомлений, - поделился начальник городского управления административно-технического и муниципального контроля Иван Соловьев.

Известно, что в зимний период 2020-2021 года домоуправляющие компании были привлечены к административной ответственности 860 раз, ТСЖ – более 500 раз.

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