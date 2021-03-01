Установку окон в пострадавшем доме на Мещерском бульваре закончат 2 марта

1 марта остекление продолжится в двенадцати помещениях, там установят 45 окон. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

В пострадавшем доме на Мещерском бульваре продолжают вести работы по замене выбитых от взрыва окон. Уже 2 марта будет закончена основная часть работ. Об этом сообщил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Планы были скорректированы после обращений жильцов и обследования мест общего пользования. Только за минувшее воскресенье, 28 февраля, в 12-этажном здании установили 55 окон в 13 квартирах и подъезде, также был проведен ремонт двух окон.

- Собственники одной из квартир отказались от замены, некоторые пока не откликнулись, к ним домой рабочие попасть не могут. Эти жители могут обратиться в районную администрацию, и в этих квартирах также будут заменены окна, - подчеркнул мэр.

Сейчас идёт работа по установке ещё 45 новых окон. На сегодняшний день подрядчик готовится отдать партию из 60 элементов остекления, их изготавливают для подъездов и 25 окон в квартирах, жильцы которых обратились ранее.

Напомним, взрыв прогремел утром 26 февраля в пристрое к многоэтажному дому на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Предварительной причиной ЧП считают утечку газа из газораспределительной системы.

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