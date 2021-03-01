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Более 150 нижегородских волонтеров подали заявки для проведения голосования за объекты благоустройства

Набор добровольцев продлится до 22 марта
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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Свыше 150 нижегородских добровольцев зарегистрировались для участия в работе федеральной платформы za.gorodsreda.ru. На этом сайте нижегородцы смогут выбрать объекты благоустройства в 2022 году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает глава региона Глеб Никитин.

- Участие в таком интересном и полезном процессе, как выбор будущих объектов для благоустройства, привлекает многих добровольцев, - рассказывает губернатор. – Среди уже зарегистрировавшихся самому младшему добровольцу всего 14 лет, а самому старшему – 57.

Для того чтобы стать волонтером нужно до 22 марта подать заявку на сайте.

- Добровольческие организации готовы обучить всех желающих, ведь чем больше людей станут волонтерами, тем проще будет остальным нижегородцам разобраться во всех нюансах при выборе объектов для благоустройства, - отметил директор областной общественной организации «Нижегородская Служба Добровольцев» Андрей Жильцов.

Выбрать общественные пространства для благоустройства нижегородцы смогут с 26 апреля по 30 мая.

Напомним, что в 2021 году финансирование реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе составит примерно 1,5 миллиарда рублей. На эти деньги благоустроят 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий Нижегородской области.

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