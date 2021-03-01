Полумарафон «Беги герой!» пройдёт в Нижнем Новгороде 30 мая

По прогнозам, на старт выйдут около 7 000 бегунов. Фото: Министерство спорта Нижегородской области

В Нижнем Новгороде началась регистрация на седьмой благотворительный полумарафон «Беги, герой». Все желающие могут подать заявку на участие до 27 мая на сайте www.runhero.ru. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

Спортивное мероприятие пройдёт 30 мая. Нижегородцам предложено выбрать дистанции в 5 километров, 10 километров или 21,5 километра. Для детей будет организован отдельный забег.

- Наш город уже давно занял достойное место на беговой карте страны. В 2020 году Нижний Новгород даже стал официальной беговой столицей России. В нынешнем году наша задача - сохранить почетный статус, - поделилась организатор забега, директор РА «Рейтинг» Наталия Бочарова.

Кстати, на «Беги, герой!» в первый день регистрации поступило 900 заявок от взрослых и 210 от детей.

- С каждым годом число участников только увеличиваются: в 2020 году в забеге участвовало 4000 нижегородцев, а в этот раз мы ожидаем около 7000 участников, - отметил министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов.

Благотворительный полумарафон «Беги герой!» ежегодно с 2015 года проходит под эгидой Всероссийского бегового проекта ЗАБЕГ.РФ.

Как и раньше в забеге будут участвовать корпоративные команды, они поборются за два кубка - «Самая быстрая команда» и «Самая многочисленная команда». В настоящее время регистрацию на участие прошли свыше 60 нижегородских компаний.

Также в рамках забега состоится конкурс социальных инициатив с бюджетом 500 000 рублей. Принять в нем участие могут организации и частные лица, которые развивают проекты, направленные на популяризацию спорта в нашем регионе.

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