Правительство пояснило, почему ученики школы №115 в Нижнем Новгороде мёрзли на улице перед уроками

Ученики начальных классов школы №115 вынуждены мёрзнуть на улице перед учебой из-за ограничений по коронавирусу. С такой жалобой нижегородка обратилась к главе региона Глебу Никитину в Instagram.

- Детям не разрешают зайти даже в фойе, они должны дожидаться учителя на улице, - подчеркнула lenadenisova5364.

Представители правительства Нижегородской области пояснили, что в школе №115 организовано разделение потока учащихся. Для проведения термометрии в учебном учреждении даже составили график прибытия учеников, но некоторые ребята приходили в школу раньше положенного времени. Кто-то из них хотел пообщаться с друзьями перед уроками, а кто-то просто не желал опоздать.

- Однако, учитывая погодные условия и резкое снижение температуры воздуха, принято решение не препятствовать входу детей в школу вне графика, - добавили в правительстве.

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