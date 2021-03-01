Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве семьи в Нижнем Новгороде

СУ СК России по Нижегородской области опубликовало видео допроса подозреваемого в убийстве семьи в поселке Кудьма. Сначала предполагаемого убийцу в наручниках ведут в здание Следственного комитета, после чего идет допрос.

Также следователи обнародовали первые кадры с места преступления – из коттеджа семьи Малаховых в нижегородском поселке Кудьма, где были жестоко убиты четыре человека.

- По версии следствия, днём 28 февраля в доме в посёлке Кудьма Приокского района были обнаружены мёртвыми 5-летний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка, — сразу сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. — На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления СК России. Сейчас на месте происшествия проводится детальный осмотр.

Глава семейства в это время находился в командировке в другом регионе. Страшной участи удалось избежать и его 13-летней дочери: в момент расправы девочки не было дома, она ушла на тренировку по конному спорту.

Спустя несколько часов подозреваемого удалось задержать на трассе под Владимиром: он ехал на машине в компании двух товарищей, которых также повязали. Предполагаемый убийца – 26-летний гастарбайтер Шарофиддин Амиров – много лет работал в этой семье подсобным рабочим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Он у них давно работал»: Стали известны подробности массового убийства в Нижнем Новгороде

По всей вероятности, в семье ему доверяли. Он проработал у них много лет – сначала помогал на строительстве коттеджа, а потом остался работать садовником. Поэтому ожидать такой жестокости от давнего знакомого никто не мог (подробности).

Разнорабочий, подозреваемый в убийстве семьи в Кудьме, часто ссорился с хозяевами из-за зарплаты

Как говорят знакомые семьи Малаховых, парень работал у них много лет - сначала помогал на строительстве коттеджа, а потом остался работать садовником. Поэтому ожидать такой жестокости от давнего знакомого никто не мог (подробности).