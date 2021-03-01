«С ней всё хорошо»: стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве на Мещерском бульваре

Наталья - сотрудница суши-бара, пострадавшая при взрыве на Мещерском бульваре, чувствует себя хорошо и уже через 3-4 недели будет переведена в стационар. Такой информацией поделились в Instagram Stories владельца нижегородской сети кафе «Самурай» Александра Ильина.

Нижегородка сейчас находится под тщательным наблюдением врачей в поликлинике ГИТО. В палате за ней ухаживает её молодой человек – Гриша.

- Хочу сказать вам всем, что с ней всё хорошо. Она под наблюдением врачей, - рассказывает в видеообращении мужчина. - Спим мы хорошо, кушаем, мультики смотрим, так что не переживайте! К сожалению, пока посещение невозможно. Наберитесь терпения, буквально через 3-4 недели, думаю, её уже переведут в стационар и там уже возможны будут посещения.

Григорий также пообещал, что как только состояние Натальи значительно улучшится, она запишет для всех беспокоящихся обращение.

Напомним, взрыв прогремел утром 26 февраля в пристрое к 12-этажному дому на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Предварительной причиной ЧП считают утечку газа из газораспределительной системы.

- Итого у нас трое пострадавших, - рассказали в региональном МЧС. - Мужчина, доставлен в травмпункт, женщина госпитализирована и женщина, извлеченная из-под завалов, доставлена с ожогами в ПИМУ.

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