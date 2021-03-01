Человек погиб на пожаре в Советском районе

Минувшим воскресеньем, 28 февраля, около 10 часов вечера в Советском районе Нижнего Новгорода произошёл пожар. Возгорание произошло в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожарно-спасательные подразделения в составе четырех сотрудников МЧС и одной единицы техники сразу выехали на место для ликвидации открытого горения.
В результате пожара обгорело имущество и внутренняя отделка в квартире на площади один квадратный метр. Известно, что, потушив возгорание, спасатели обнаружили тело погибшего человека.
Сейчас устанавливается точная причина пожара.
ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.
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