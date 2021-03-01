Фонд капремонта наймет коллекторов для взыскания долгов с нижегородцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта МКД, расположенных на территории Нижегородской области» ищет коллекторов, которые займутся взысканием долгов с нижегородцев. На эти цели фонд капремонта направит 5 млн рублей, сообщатся на сайте госзакупок.

Сейчас открыт конкурс на определение поставщика услуг. Сумма задолженности, которая подлежит взысканию, составляет 37,5 млн рублей – именно столько задолжали нижегородцы фонду капремонта.

Конкурс продлится до 17 марта, после чего будет определена организация, которая займется взысканием долгов. По условиям контракта сделать то необходимо в течение 1 года. Подрядчику предстоит подготавливать и направлять должникам претензии, обращаться в суд, представляя интересы Фонда.

«Способы и методы исполнения обязательств (перечень необходимых для взыскания задолженности действий) определяются Исполнителем самостоятельно по каждому лицевому счету», - говорится в техническом задании к контракту.