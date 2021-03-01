Расследование дела об убийстве четырех человек в Кудьме будет контролировать прокуратура

Расследование дела об убийстве четырех человек в Кудьме будет контролировать прокуратуре. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Нижегородской области взяла под контроль расследование уголовного дела по факту убийства четырех человек в поселке Кудьма. Вчера на место трагедии выезжали заместитель прокурора области и прокурор Приокского района. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, днем 28 февраля в одном из коттеджей в поселке Кудьма Нижнего Новгорода были убиты 5-летний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка.

На место происшествия немедленно прибыли самые опытные следователи, в доме, где была совершена зверская расправа, был проведен детальный осмотр, изъяты вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз, проведен опрос свидетелей.

Поздним вечером троих подозреваемых в массовом убийстве задержали под Владимиром. Сейчас ведутся поиски остальных преступников.